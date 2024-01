Arrivées au port d’Annaba, les 861 tonnes de lentilles ont été soumises au contrôle des services de l’Inspection des frontières du contrôle de qualité et de la répression de la fraude au port d’Annaba, apprend-on de source portuaire. Importé du Canada par l’Office interprofessionnel des céréales, qui veille à assurer la disponibilité de ce produit de large consommation sur le marché locae. On rappelle que les agents de contrôle relevant de la direction du commerce et de la promotion des exportations de la wilaya d’Annaba, continuent d’intensifier les opérations de contrôles dans tous les espaces de commerce dans la wilaya, afin de constater la disponibilité des matières de large consommation, mais surtout afin de s’assurer qu’aucune pénurie ne soit relevée, notamment pour les produits céréaliers, les lentilles, les pois chiches et les haricots. Sont également soumis au contrôle des services de la DCP, les produits alimentaires subventionnés, dont entre autres, l’huile de table, la semoule, provoquant la plupart du temps de crise de disponibilité.

C’est pourquoi, ces actions de contrôle continu visent à lutter contre le monopole et la spéculation, notamment à l’approche du mois de Ramadhan. Au-delà, les agents de la direction du commerce et de la promotion des importations de la wilaya d’Annaba, jouent un rôle important dans la protection du pouvoir d’achat des consommateurs, agressé par les agissements de commerçants mercantilistes qui n’ont d’égard qu’à renflouer leurs caisses. Des pratiques qui contribuent non seulement à la baisse du pouvoir d’achat citoyen mais surtout à la dégradation de sa situation sociale, occasionnée par une hausse des prix des produits injustifiée des produits de consommation. Il est à noter que les pratiques malhonnêtes de commerçants véreux sont multiples et ne se ressemblent pas.

Certains n’hésitent pas à commercialiser des produits, dont la date de péremption a expiré. D’autres proposent à la vente des produits d’origine inconnue et sans facturation. Entre les uns et les autres, il y’a ceux qui lésinent sur les conditions de transport et de vente. Mais dans tous les cas de figure, c’est le consommateur qui paye le tribut, soit avec une plu-s value illégale imposeé par les commerçants, soit par des intoxications alimentaires souvent mortelles. Ces faits sont occasionnés par le manque de culture citoyenne en matière d’approvisionnement en produits alimentaires. En effet, en dépit des moult opérations de sensibilisation engagées par la direction du commerce et de la promotion des exportations, et les associations de la protection du consommateur, ce dernier persiste à afficher une indifférence et surtout d’inconscience outrageante quant à la vigilance, lors de son approvisionnement, notamment en produits sensibles.

Ce manque de prudence qui est la première nécessité qui manque au consommateur qui ne prête presque jamais d’ attention à la date de péremption lors du choix des produits. Cet esprit hasardeux s’est malheureusement accentué avec la dégradation du pouvoir d’achat, dont l’incontournable contrainte est de se rabattre sur les produits de consommation les moins coûteux. Une logique imposée par les conditions sociales des citoyens, dues à la hausse des prix qui ne profitent qu’aux commerçants indélicats stimulés par le gain rapide.