Sur fond de challenge du secteur de l’agroalimentaire dans l’épanouissement économique du pays, s’est ouverte, samedi, à l’hôtel Sheraton d’Annaba, la seconde édition du Salon national « Agroserve » de l’agroalimentaire et de packaging. Consacré à l’exposition de produits agricoles transformés et emballés, aux équipements et matériel industriel à usage agricole et à leur utilisation ainsi qu’à tout ce qui se rapporte au secteur de l’agroalimentaire, l’événement se veut être un espace d’échange d’expériences dans ce domaine pluridisciplinaire. Il faut souligner que la filière de l’agroalimentaire offre aux jeunes porteurs de projets et aux investisseurs, au vu des facilités en matière d’accès au foncier industriel et accompagnement entre autres. De par sa nature d’activité névralgique pour le développement économique, le secteur de l’industrie agroalimentaire et de l’emballage, est l’opportunité idéale pour l’investissement et les start-up susceptibles d’apporter une valeur ajoutée à l’économie locale et nationale, dont l’impact est de réduire la facture des importations et, du coup, se défaire de la dépendance des hydrocarbures. C’est là le point culminant de cette rencontre qui regroupe pas moins de

41 opérateurs économiques, représentant plusieurs wilayas du pays. Tout au long de la tenue de ce salon, les opérateurs aguerris du secteur de l’agroalimentaire et de l’emballage devront mettre à profit leur expérience du terrain au profit des jeunes, des startupeurs, désireux de se lancer dans ce domaine, ou ceux déjà en activité. À cet effet, outre l’exposition des différents produits agroalimentaires, les offres d’emballage disponibles sur le marché national et le matériel de conservation des aliments, des communications en rapport avec l’investissement industriel et les technologies utilisées dans le domaine de la conserverie, ont été présentées par des professeurs, des experts, des chercheurs et des consultants. Les conférences ont eu trait au domaine biologique, dont le « Benchmarking des conserves de double concentré de tomate ». La communication a traité de l’étude comparative des conserves algériennes et importées commercialisées en Algérie, et les perspectives de l’investissement industriel en Algérie à l’horizon 2030. Au-delà des conférences, un espace workshop a été réservé à des rencontres animées par des experts nationaux et internationaux. Ces ateliers ont pour but d’informer et de former les acteurs économiques aux mécanismes à enclancher pour l’épanouissement économique du pays, ainsi que d’apporter des solutions aux défis actuels du secteur agroalimentaire. Soulignons que cette 2e édition du Salon national de l’agroalimentaire, était marquée par la participation de start-up spécialisées dans les services numériques de gestion, marketing et design. Un engouement confirmant ainsi l’importance des opportunités qu’offrent aux jeunes, l’investissement dans tous les domaines en rapport avec l’agroalimentaire. Organisé à l’initiative de l’agence de communication « Azedcom » en coordination avec la Chambre de commerce et d’industrie Seybouse (Ccis) Annaba, le salon a été inauguré par le wali d’Annaba Abdelkader Djellaoui qui, lors de sa visite aux différents stands d’exposition, n’a pas omis de réitérer l’importance de l’investissements dans le secteur de l’industrie agroalimentaire, en mettant l’accent sur le développement des activités innovantes afin de valoriser la production locale. Au terme de cette deuxième édition du Salon national de l’agroalimentaire et de l’emballage qui baisse son rideau aujourd’hui, les organisateurs et participants, se sont accordés à dire que le développement et la promotion du secteur de l’agroalimentaire et de l’emballage, sont des moyens indéniables pour, outre l’amélioration de la compétitivité, la création de richesse et de postes d’emploi.