En réponse à des préoccupations en rapport avec le développement à Annaba, Abdelkader Djellaoui, le wali, a, en marge d'une visite au secteur de l'agriculture, souligné l'importance de cette wilaya pour les pouvoirs publics. S'agissant du projet du tramway, le commis de l'état a fait savoir que ce projet est toujours maintenu, il sera réalisé au moment opportun. Bien que ce projet ne semble pas figurer dans les priorités, du moins pour le moment, il n'en demeure pas moins que la réponse du wali a été rassurante à plus d'un titre, surtout que la pagaille du transport et l'anarchie routière ont fortement besoin du tramway pour résoudre la problématique du transport. Evoquant le développement de la wilaya, le chef de l'exécutif a expliqué que «ce processus est en cours, «les pouvoirs publics accordent un grand intérêt à la wilaya d'Annaba», a-t-il dit. En témoigne la dynamique, à tous les niveaux, remarquée depuis quelques mois dans la wilaya. Comme c'est le cas du secteur de l'agriculture qui se porte plutôt bien. En effet, célèbre par ses plaines fertiles sur sa majeure partie de plus de 40 000 hectares de terres cultivables, l'agriculture à Annaba confirme une fois de plus sa renommée, au regard du développement que connaissent toutes les filières de production. Un constat retenu à l'actif de l'intensification des efforts dans le secteur agricole, afin de hisser la wilaya aux premiers rangs de l'économie nationale. Cela dénote le rebond tant qualitatif que quantitatif de plusieurs filières, dont la céréaliculture. Cette dernière, qui vient de bénéficier de la réalisation d'un silo d'une capacité d'un million de tonnes et de deux autres d'une capacité de 40 000 tonnes à Tréat.

Les branches dédiées notamment à la transformation agroalimentaire, dont la tomate industrielle, le colza et le tournesol, n'ont pas été négligées. Elles ont eu la part du lion pour dissiper quelques soucis, que le wali a, sur place, instruit leur prise en charge. Outre cela, c'est le secteur des agrumes, l'aviculture, les poules pondeuses en l'occurrence, et l'élevage bovin qui posent problème. Des filières présentant la «belle» face cachée d'un secteur qui ne demande qu'à être libéré pour donner le meilleur de lui-même. Pour les investisseurs en activité et désireux d'élargir leurs projets, ils ont été informés être dans leur droit et qu'ils peuvent le faire par le biais du guichet unique. Le responsable s'est engagé à suivre et superviser tout ce qui se rapporte au développement de l'agriculture à Annaba.

Entre les acteurs privés, versés dans la transformation industrielle et les professionnels de l'élevage, il y a ceux des exploitations agricoles collectives. Un modèle qui a boosté le développement du secteur à travers la diversification des cultures, dont la qualité ne laisse aucun doute quant à ses chances de prétendre à l'exportation. Ces résultats et bien d'autres ont suscité la satisfaction du wali, qui a été très attentif aux préoccupations des professionnels du secteur de l'agriculture. Des soucis se rapportant, pour la plupart, aux fonciers agricole et industriel pour l'élargissement des activités des uns et des autres. Plusieurs décisions ont été prises sur place, l'accélération des procédures administratives notamment. Tout en prônant la promotion du développement agricole, le wali a réitéré le fait d'avoir insisté sur la préservation de la spécificité des zones agricoles «une région agricole doit garder son cachet initial», a-t-il martelé.

La visite du wali au secteur de l'agriculture lui a permis de visiter des unités qui ont, autrefois, fait la fierté de la wilaya, dont celle de la production des bouchons en liège et celle de tabac. Des usines implantées sur plusieurs mètres carrés et laissées à l'abandon dans la commune de Tréat. Des établissements industriels que le wali d'Annaba a décidé de récupérer afin de les orienter à des fins d'investissements utiles. En tout cas c'est ce qui a été relevé, lors de la visite d'inspection d'Abdelkader Djellaoui, effectuée, jeudi, au secteur de l'agriculture. Au terme de son périple, le wali a rappelé, l'intérêt particulier que porte l'État à l'agriculture et a mis en avant la promotion et le développement de ce secteur névralgique.