Un simulateur de champ de tir réaliste intégrant différents types d'armes pour entraîner les futurs soldats, des drones reconfigurables capables de changer de forme dans le but de se faufiler et frayer un chemin au milieu des obstacles étroits qui se présentent sur leur passage, des mains robotisées pouvant être contrôlées par la pensée humaine qui seront déployées par les soldats en cas de pertes de membres sur le champ de bataille, ou encore une plate-forme dédiée au traitement du vertige instrumentée par l'IA, sont quelques-uns des exemples de projets développés par notre matière grise au sein de l'École militaire polytechnique (EMP), Taleb Abderrahmane.

C'est ce que nous avons pu découvrir, au sein de cette école de renom lors d'une visite guidée organisée, mercredi dernier, au profit des médias nationaux. Le constat permet de dire que l'importance croissante de la technologie dans les opérations militaires modernes, demeure un dossier qui jouit d'une importance capitale au plus haut sommet de l'institution militaire algérienne. L'intelligence artificielle est en effet adoptée par l'ANP. Une adoption qui témoigne d'une volonté d'innovation et d'adaptation aux défis contemporains de la sécurité nationale. La diversité des taches précitées, témoigne d'une maîtrise significative dans le domaine des algorithmes, et affirme que la veille technologique est en cours au sein de l'ANP.

L'heure est en effet au déploiement des technologies émergentes dans les opérations militaires qui est devenue une impérative stratégique pour de nombreuses forces armées à travers le monde. L'amélioration des capacités opérationnelles, l'augmentation de la flexibilité et de la réactivité, la réduction des risques pour les soldats, l'optimisation des ressources et des coûts, et le maintien de la supériorité technologique sont des avantages de l'adoption de l'IA.

La surveillance des cybermenaces qui ciblent le pays et la sécurité de nos systèmes d'information est au coeur du développement et du déploiement de l'Intelligence artificielle au sein de l'ANP tracés par les décideurs pour prémunir le pays. C'est du moins de ce qui ressort des explications fournies au sujet d'une nouvelle approche dont l'objectif vise à endiguer la propagation des fake news sur les réseaux sociaux à travers le recours aux réseaux de neurones entraînés à cet effet. Cette démonstration a été présentée par des ingénieurs militaires à l'occasion de la sixième édition de la conférence Computing Systems and Applications (CSA), qui coïncidait avec la visite guidée. «À l'ère numérique d'aujourd'hui, les plates-formes de médias sociaux constituent des canaux essentiels pour l'échange d'informations, mais cela nous expose également à la propagation rapide de contenus préjudiciables comme les rumeurs et la désinformation. Pour lutter contre ces problèmes, nous proposons un nouveau cadre qui utilise l'apprentissage profond pour réduire l'influence des rumeurs sur les réseaux sociaux. Notre stratégie utilise le modèle Hisb pour simuler la propagation des rumeurs et un réseau convolutif graphique (GCN) pour identifier les noeuds les plus influents du réseau», explique l'orateur. «En bloquant stratégiquement ces noeuds, nous pouvons perturber la diffusion des rumeurs. Cette approche surpasse les méthodes traditionnelles telles que les mesures de centralité, offrant une solution innovante pour atténuer la propagation de fausses informations sur les plates-formes sociales», a-t-il d'avantage développé.

Les ingénieurs militaires ne sont pas les seuls à participer à cet évènement de haute facture. Les étudiants de l'école, les chercheurs, et des universitaires se sont rencontrés au sein de l'ENM pour partager leurs nouvelles idées, leurs résultats de recherche originaux et leurs expériences pratiques dans toutes les disciplines informatiques.