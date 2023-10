Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé, aujourd'hui à Djelfa, à l'inauguration et à la mise en service de la ligne ferroviaire Boughezoul (Médéa)-Djelfa-Laghouat, sur une distance de 250 km et d’une vitesse de 220 km/h.Le président de la République, qui est arrivé dans la matinée à Djelfa pour une visite de travail et d’inspection, accompagné du chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d'armée Said Chanegriha, et de membres du Gouvernement, et où il a été accueilli par les autorités civiles et militaires, les élus et les notables de la wilaya, a procédé à la mise en service et l'inauguration de cette ligne (Nord-Sud) et d’une gare multimodale de transport de voyageurs et de marchandises, située au Sud-est de la ville de Djelfa.Après la cérémonie d'inauguration, le président de la République a inspecté les différentes installations de la gare multimodale de la ligne ferroviaire du chef-lieu de Djelfa, réalisée selon les normes internationales et dans une architecture moderne traduisant les hautes aptitudes des compétences des entreprises nationales.Selon les explications fournies sur place au président de la République, un réseau ferroviaire de 321 km de long a été réalisé dans la wilaya, par des compétences 100% algériennes, et dont il est attendu une importante contribution pour faire basculer cette wilaya agro-steppique vers une nouvelle étape d’un développement durable. Par ailleurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné le coup d'envoi du projet de relance du barrage vert, qui a vocation à créer de la richesse dans de vastes régions du pays grâce à ses dimensions environnementales et économiques nouvelles.Dans la région d'El Maalba (commune de Djelfa), le président de la République a inspecté le lancement de la première phase du projet, prévoyant le reboisement de 400.000 hectares d'ici à 2026.Dans le cadre de ce projet, il a été procédé dans cette région à la plantation de différentes espèces d'arbres sur une superficie de 70 hectares.L'opération de reboisement, supervisée par le Président Tebboune, qui y a participé symboliquement en plantant un arbre, a mobilisé des éléments de la conservation des forêts de la wilaya, des scouts musulmans algériens et des représentants de la société civile.Le projet de relance du barrage vert vise à porter sa superficie de 3,7 à 4,7 millions d'hectares dans les zones steppiques à travers 13 wilayas, 183 communes et 1.200 localités.Une superficie d'un million d'hectares sera reboisée par différentes espèces d'arbres, notamment fruitiers, qui ont une grande valeur économique et résistent mieux au climat steppique. Le barrage vert couvre, d'est en ouest, les wilayas de Naâma, El Bayadh, Laghouat, Djelfa, Médéa, Bouira, M'sila, Batna, Khenchela, Tébessa, Sétif, Bordj Bou Arreridj et Biskra. Ce projet bénéficiera à plus de 7 millions d'habitants.La concrétisation du projet de barrage vert dans le cadre de la nouvelle approche est assurée par les conservations des forêts, les directions des services agricoles des wilayas concernées et le Haut commissariat au développement de la steppe (HCDS). Les travaux s'étaleront sur sept (7) ans.Le Président de la République avait mis l'accent, lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 août 2020, sur la nécessité de relancer le projet de barrage vert avec la contribution et la participation active de toutes les parties concernées, notamment la société civile.Le Président Tebboune avait entamé plus tôt dans la journée une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa pour inaugurer et inspecter plusieurs projets de développement d'envergure.