Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a effectué, hier, une visite de travail et d’inspection au complexe Sider El Hadjar d’Annaba. Accompagné du wali, le ministre a, dans un premier temps, écouté un exposé détaillé sur le foncier industriel inexploité du complexe El Hadjar, estimé à 65 hectares, et dans le pourtour estimé à 143 ha. Au total, 209 hectares de foncier dont le président Tebboune, a ordonné la récupération, lors de la réunion du Conseil des ministres, et son orientation vers l’investissement sous forme de concession après finalisation de la concrétisation du projet d’investissement selon le cahier des charges. Une décision à même de renforcer la transparence dans le traitement des demandes d’accès au foncier économique.

Outre cela, une visite sur fond d’insatisfaction du premier responsable du département de l’industrie, car malgré les efforts de l’Etat dans l’accompagnement financier pour faire sortir le géant de l’acier de son malaise, l’exercice 2023 n’a pas été bénéfique pour le complexe. Une situation qui a quelque peu suscité l’ire du ministre de l’Industrie qui a demandé à ce qu’on lui donne un état des lieux net et précis, avec des chiffres d’affaires réels. Bien qu’il ait été fait état d’un chiffre d’affaires dépassant les 66 milliards de dinars, dont 55%, sont réservés à l’achat du coke, néanmoins, le C. a. est prévu à la hausse , afin d’atteindre les 2,5 milliards de dinars à l’horizon 2028. Une augmentation peut être générée grâce à l’adoption d’un plan de travail basé sur la transition technologique et énergétique de manière progressive. Il est également prévu l’installation de deux aciéries électriques et d’une unité de réduction directe, la mise à niveau technologique et la réhabilitation des installations et la filière du plat. Intervenant par intermittence lors d’une présentation « éloquente », il ne s’est pas empêché de faire des remarques quelque peu gênantes, notamment en matière de gestion des charges. Ali Aoun a mis l’accent sur le gaspillage sous toutes ses formes. « vous êtes des champions », a-t-il lancé.

Pour ne citer que cette réplique du ministre qui dénote son insatisfaction, lui qui a été porteur du sempiternel soutien de l’état à ce complexe qu’il ne veut pas abandonner, du moins pour le moment.

En somme. tout un programme ambitieux semble avoir été mis en place pour permettre au complexe Sider El Hadjar, dont la dernière décision relative à la récupération de ses actifs résiduels ne semble pas être un bon signe.

En tout cas c’est de l’avis de certains experts qui voit en la démarche, un « enterrement » progressif de celui qui semble ne plus être, malheureusement, le fleuron de l’industrie (…).

Le ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique a, au terme de sa visite au complexe Sider El Hadjar, inspecté le foncier se trouvant dans le pourtour du complexe.

Un foncier qui, bien que les documents cadastraux soient déjà prêts, sa récupération présente des contraintes qui font l’objet d’une prise en charge. Sur ce point, le ministre a été clair : « Une fois nationalisé, le complexe, avec tout son foncier relèvera des Domaines de l’Etat », a souligné Aoun.