C'est devenu une sale habitude chez le commun des justiciables, lorsque il évoque la justice, il a trop tendance à s'adresser directement à «elle, dame-justice, et à lui jeter au visage, presque des... ordres! Personne, pas même la plus haute autorité de l'Etat, ne peut interpeller un magistrat, encore moins la justice. Oui, nous le savons tous, les mauvaises habitudes ont la peau dure, mais tout de même! Il y a un début à tout. Seul, un pays armé d'une justice droite, sereine. Nous sommes tentés d'écrire juste, que c'est un pays fort, et donc, ne craignant rien, ni, personne. C'est l'ombre de sa justice! Il fut un temps pas si lointain, où le magistrat avalait couleuvre sur couleuvre, recevait des instructions, accepter le désordre, où même, un petit flic pouvait gronder un procureur, sensé être le chef de la police judiciaire, qui poussait l'indélicatesse jusqu'à «convoquer «le juge du siège, dans son bureau, qui a pourtant, le pouvoir de rendre seul justice, lui donner des instructions indigestes de la tutelle, etc. Ce maudit temps est passé, et n'est pas près de revenir. Fini, le temps où un homme d'affaires faisait intrusion dans le bureau d'un magistrat, pour le sommer de libérer un détenu pour détention de came! Cet exemple puisé dans le répertoire de cet espace, démontre, si besoin est, toute la puissance de l'interventionnisme qui planait alors au vu et au su de tous! Nous avons même connu, au tribunal de Chéraga qui dépendait alors de la terrible, et intouchable cour de la «ville des Roses», une victime courir dans tous les sens à la recherche d'une solide connaissance afin de... gagner son procès face à son adversaire, qui lui a affirmé au tout début des faits, qu'il perdait son temps à déposer plainte! Le procès eut lieu même en appel, la pauvre victime se rendit à l'évidence: il a perdu toutes ses poursuites. La mafia a donc gagné! Un avocat de renom qui a voulu garder l'anonymat, a déclaré sans sourire: «C'est peut- être le moment pour tous ceux qui ont laissé des plumes, de se plaindre, documents à l'appui, et d'entamer des recours lesquels aussi longtemps que dureront les procès, seront alors, bénéfiques pour les anciennes victimes des «piétinés de la mafia.»