Le climat des affaires en Algérie est en passe de devenir une référence à l'échelle régionale et continentale. Plusieurs indicateurs renseignent sur cette nouvelle tendance, qui traduit l'attractivité du nouveau cadre législatif, les mesures incitatives intégrées et la prédisposition des pouvoirs publics à accompagner les investisseurs privés nationaux et étrangers. Les premiers fruits de toutes ces démarches ont commencé à paraître, dès l'entrée en vigueur de ladite loi. Ainsi, depuis sa promulgation jusqu'au 1er novembre 2022, l'Algérie a enregistré quelque 3 734 projets d'investissement, moyennant un montant global d'investissements totalisant plus de 1,951 milliard de dinars, l'équivalent de 12 milliards de dollars, avec des perspectives de création de près de 100.000 emplois permanents.

C'est ce qu'a affirmé, jeudi, le Premier ministre Aïmène Benabderrahmane devant les membres du Conseil de la nation, à la faveur des débats autour de la Déclaration de politique générale du gouvernement. Poursuivant son allocution, le Premier ministre a dévoilé que le nombre des projets inscrits par l'Agence algérienne de promotion des investissements (Aapi), notamment par le biais du guichet unique des grands projets et des investissements étrangers, est de 103 projets, dont 29 investissements étrangers directs, 50 projets en partenariat avec des investisseurs algériens et 24 grands projets d'investissement appartenant à des investisseurs locaux. Cela sans compter les intentions d'investissements formulées par des sociétés et consortiums étrangers, qui restent en constante croissance. Il faut attendre encore la clôture de l'année en cours pour être fixé sur un bilan exhaustif de la somme des investissements formulés et ceux concrétisés. Levier économique d'importance, contribuant à la chaîne de valeurs de l'économie nationale, la filière des industries mécaniques et celle automobile, en particulier, ont connu d'importantes dispositions durant l'année 2023, précisément.

Il rappellera également, cet effet d'enchaînement que devra produire l'industrie mécanique sur les autres filières chimiques, sidérurgiques et électriques qui devront connaître un essor particulier avec le développement de l'industrie automobile locale. Pour rappel, les projets d'investissement enregistrés par l'Agence algérienne de l'investissement Aapi, concernent plusieurs secteurs d'activités, tels que ceux de la chimie, le caoutchouc, le plastique,.. l'industrie sidérurgique, métallique, mécanique et électrique, l'agroalimentaire, les industries du bois et du Liège, le papier et l'Imprimerie, les industries textiles, la bonneterie et la confection, les matériaux de construction, la Céramique, le verre, les industries des cuirs et des chaussures, les industries diverses, les mines, les carrières, l'eau et enfin l'énergie.

Selon les statistiques fournies par l'Aapi, la plupart des investissements enregistrés sont concentrés dans les plus importantes régions du littoral, au nord du pays avec plus de 1.700 projets et plus de mille autres localisés dans les Hauts-Plateaux et près de 600 autres au sud du pays. Il convient de souligner que la Déclaration de politique générale du gouvernement a dévoilé, au grand jour, d'importantes réalisations au cours du mandat présidentiel de Tebboune. Les sénateurs ont tenu à saluer les engagements honorés du Président et ses réalisations accomplies au cours des quatre années du mandat présidentiel. Annonçant leur pleine adhésion au programme du président de la République,ils ont également salué «les grandes avancées réalisées par le gouvernement en matière de réformes profondes du secteur de la justice, de renforcement de la pleine pratique des droits et des libertés, de sécurité des personnes et des biens, et de modernisation de l'administration».

Pour sa part, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a estimé que «L'Algérie nouvelle n'est pas conjoncturelle. Elle représente le présent et l'avenir et s'inspire des valeurs novembristes».