Inspectant plusieurs projets de la compagnie, Rachid Hachichi s'est enquis notamment des capacités de transport de GPL.

À la wilaya d'El Tarf, première halte de sa visite, le P-DG de Sonatrach, a inspecté le projet de station de dessalement de l'eau de mer à Koudiet Draouche dans la commune de Berrihane, et la société Fertial, ainsi que le complexe Sider d'El-Hadjar.

À Annaba, Rachid Hachichi a inspecté l'état d'avancement des travaux de réalisation de la station de dessalement de Draouche. Sur place, il a exprimé sa satisfaction quant au retard rattrapé au cours des trois derniers mois par les entreprises et les équipes du travail. «Je suis venu encourager les entreprises et les travailleurs dont les efforts déployés et leur travail d'arrache- pied 24/24h, ont permis de rattraper le retard...», a fait savoir Hachichi.

Au terme du taux d'avancement des travaux qui est de 47%, Hachichi a précisé que sa visite s'inscrit dans le cadre du suivi sur le terrain des projets lancés par le groupe qui tient à les mettre en oeuvre conformément aux normes de qualité et dans le respect des délais contractuels. Il a ajouté que la station de dessalement de l'eau de mer d'El Tarf, qui produira 300 000 m3 d'eau /J, entrera bientôt dans la phase d'installation des équipements mécaniques qui constitue une étape stratégique de la réalisation de l'usine. Le P-DG de Sonatrach a mis en avant la nécessité d'accompagner le rythme des étapes de réalisation au moyen d'un programme de formation pour consolider les qualifications et les compétences, dans l'optique d'utiliser et d'assurer la maintenance des équipements. «Il est nécessaire de s'engager dans la formation des techniciens aux équipements stratégiques des stations de dessalement de l'eau de mer pour assurer leur exploitation efficace et optimale», a insisté Hachichi.

Le responsable a souligné, par ailleurs, la disponibilité de toutes les parties, à contribuer à lever tous les obstacles de façon à ce que le projet puisse être livré dans les délais impartis, c'est-à-dire d'ici à la fin décembre 2024.

À Annaba, le P-DG de Sonatrach s'est rendu à Fertial. Une société de production des fertilisants d'Algérie, une filiale du groupe industriel Asmidal, relevant du groupe Sonatrach où, un exposé lui a été présenté sur l'expérience pionnière de l'Algérie dans la production d'engrais, appuyée par des certificats de conformité aux normes internationales applicables dans ce domaine (ISO).

Le manager a également assisté à une présentation sur les futurs projets de développement des complexes Asmidal et Sonatrach. La présentation a eu trait à la réalisation de nouvelles infrastructures socioculturelles relevant de Naftal, dont un nouveau centre de formation pour les métiers des hydrocarbures à Annaba ville, d'une capacité de 120 places pédagogiques. L'infrastructure comporte une salle de conférence de 300 places et un bloc de 150 chambres pour l'hébergement.

Le centre sera également doté d'une école de «pompiers». Une fois opérationnelle, cette école viendra renforcer les capacités et connaissances et maîtrise des risques liés aux activités de Naftal. Au cours de son inspection des unités de la société de Fertial, Hachichi a souligné l'importance «stratégique» de la production d'engrais et l'expansion de leur exploitation dans les activités agricoles.

Le développement de la production d'engrais est l'un des défis stratégiques à relever pour assurer la sécurité alimentaire, a-t-il dit, notant que les importants investissements consentis par l'État dans ce domaine permettront de renforcer les capacités de production d'engrais et de contribuer à leur diversification et au développement de leurs différents usages économiques. Pour cela, Hachichi a appelé les travailleurs de Fertial à redoubler la production d'engrais, en augmentant les capacités de production pour les porter de 100 000 t/ an d'engrais à plus de 200 000 t/ an.

La dernière halte du P-DG de Sonatrach était le complexe sidérurgique Sider d'El Hadjar, relevant du groupe Imetal, où, Hachichi a inspecté l'unité de production de tubes sans soudure (TSS), destinés au transport de carburants. Lors d'un entretien avec les responsables du complexe, Hachichi a souligné la nécessité de respecter les normes de qualité et les délais contractuels.